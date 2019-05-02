Алсу отстранили от трансляции Евровидения

Певица Алсу должна была объявлять баллы от России во время трансляции Евровидения, но телеканал «Россия 1» поменял планы, пишет vokrug.tv.

Вместо Алсу объявлять оценки будет 16-летний пианист Ивана Бессонова, действующий победителем конкурса «Евровидение для молодых музыкантов-2018».

Причину замены официально не сообщили, но, возможно, рокировка произошла из-за скандального финала шоу «Голос. Дети». Многие пользователи выразили недовольство кандидатурой Алсу в качестве соведущей Евровидения.

За певицу заступился продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что Алсу имеет полное право представлять на Евровидении Россию.

Отметим, ранее дочь певицы Алсу 11-летняя Микелла Абрамова победила в шестом сезоне программы «Голос.Дети», набрав около 56% голосов. За юную вокалистку проголосовало рекордное количество человек.

Такие результаты вызвали широкий общественный резонанс вплоть до того, что Первому каналу пришлось проверять итоги голосования с помощью специалистов по киберпреступлениям.