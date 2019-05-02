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Алсу отстранили от трансляции Евровидения

Певица Алсу должна была объявлять баллы от России во время трансляции Евровидения, но телеканал «Россия 1» поменял планы, пишет vokrug.tv.

Алсу с дочкой Микеллой.
Алсу с дочкой Микеллой.
instagram.com/alsou_a

Вместо Алсу объявлять оценки будет 16-летний пианист Ивана Бессонова, действующий победителем конкурса «Евровидение для молодых музыкантов-2018».

Причину замены официально не сообщили, но, возможно, рокировка произошла из-за скандального финала шоу «Голос. Дети». Многие пользователи выразили недовольство кандидатурой Алсу в качестве соведущей Евровидения.

За певицу заступился продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что Алсу имеет полное право представлять на Евровидении Россию.

Отметим, ранее дочь певицы Алсу 11-летняя Микелла Абрамова победила в шестом сезоне программы «Голос.Дети», набрав около 56% голосов. За юную вокалистку проголосовало рекордное количество человек.

Такие результаты вызвали широкий общественный резонанс вплоть до того, что Первому каналу пришлось проверять итоги голосования с помощью специалистов по киберпреступлениям.

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