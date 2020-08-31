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Алтайский Пухляш раскрыл тайну бороды и избавился от нее

Знаменитый Пухляш Дмитрий Красилов избавился от растительности на лице, запечатлев это на видео. Как оказалось, борода была накладная.

Дима Красилов в сериале "Чума"
Дима Красилов в сериале "Чума"
скрин из видео ivi

«Друзья, вы очень много к меня спрашивали, что с бородой! И вот пришло время рассказать вам правду», — написал он в Instagram.

Подписчики считают, что с бородой танцору было лучше и сожалеют о ее утрате.

«Дмитрий, вам очень идет борода, вся страна узнала вас именно с бородой. Без бороды не привычно вас видеть, выглядите не хуже и не лучше — просто иначе».

«Так она не настоящая? Я разочарована».

«А была бородушка как настоящая, будто с ней и родился».

Заринский танцор Дмитрий Красилов обрел свою популярность после участия в клипе группы Little Big.

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