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Алтайский Пухляш поделился полуобнаженным фото со звездой «Уральских пельменей»

Уроженец Заринска танцор Дмитрий Красилов (он же Пухляш из Little Big) опубликовал в Instagram интригующее фото с актрисой и телеведущей Юлией Михалковой.

Дмитрий Красилов, он же Пухляш.
Дмитрий Красилов, он же Пухляш.
instagram.com/dimakrasilove

«Что эти 2 красивых полуголых человека делают сегодня вечером?! Ваши предложения?!» — поинтересовался у поклонников Красилов.

Пока один из самых популярных ответов у подписчиков — «крадутся они к холодильнику, чтоб поесть».

Известно, что Пухляш участвует в творческом проекте вместе с Юлией Михалковой, Эвелиной Бледанс и Наталией Медведевой. Название проекта не разглашается, но его участники делятся в социальных сетях кадрами со съемочной площадки, подписывая хештегом #снимаетсякино, заметила teleprogramma.pro.

Юлия Михалкова известна по ролям в шоу «Уральские пельмени», участницей которого она была с 2009 по 2019 год.

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