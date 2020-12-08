Алтайский Пухляш поделился полуобнаженным фото со звездой «Уральских пельменей»

«Что эти 2 красивых полуголых человека делают сегодня вечером?! Ваши предложения?!» — поинтересовался у поклонников Красилов.
Пока один из самых популярных ответов у подписчиков — «крадутся они к холодильнику, чтоб поесть».
Известно, что Пухляш участвует в творческом проекте вместе с Юлией Михалковой, Эвелиной Бледанс и Наталией Медведевой. Название проекта не разглашается, но его участники делятся в социальных сетях кадрами со съемочной площадки, подписывая хештегом #снимаетсякино, заметила teleprogramma.pro.
Юлия Михалкова известна по ролям в шоу «Уральские пельмени», участницей которого она была с 2009 по 2019 год.