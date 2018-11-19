Балерина Волочкова завалила самолет и электричку подаренными цветами

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова похвасталась количеством цветов, которые получила на гастролях в Краснодарском крае. Артистка показала в Instagram серию снимков, на которых видно, как самолет авиакомпании S7 буквально засыпан букетами, которые Волочкова увозила домой, но не сдала в багаж.
Обувь Анастасии Волочковой.
www.instagram.com/volochkova_art
А ранее балерина похвасталась, как ее встречали в Санкт-Петербурге и выложила свои букеты в электричке.
Напомним, что накануне Анастасия Волочкова с сатириком Виктором Коклюшкиным отказали в существовании Славгорода, посчитав его вымышленным местом.