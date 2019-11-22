Барнаульский стендап-комик рассказал об участии в «Открытом микрофоне» на ТНТ

22 ноября на ТНТ покажут новый выпуск шоу « Открытый микрофон » с участием жителя Барнаула Вячеслава Попова. В интервью телеканалу он рассказал о планах в случае выигрыша и выступлениях в Барнауле.

По его словам, на родине он выступает редко, потому что не хватает времени на подготовку материала.

«Это только так кажется, что мы выходим и говорим абы что, а по факту каждое предложение придумывается дня по четыре. Если тратить на это меньше времени, то результат будет более чем грустный и в телевизор вы не попадёте! А то, что я — готовый к выступлению комик — это да», — сказал Попова.

В случае победы переезжать в Москву стендапер не собирается. Он считает, что «лучше быть в числе первых в Барнауле, чем 150-м в Москве».

Также в интервью Попова отметил, что в Барнауле нет особой специфики юмора.

«Шутки делить нужно только по возрасту целевой аудитории. В Барнауле, возможно, не зайдут шутки про метро, но у меня таких и не имеется», — добавил он.

Вячеслав Попов пришёл в проект в сентябре и попал в команду Славы Комиссаренко. В первом выступлении он шутил про сам стендап, личные темы и барнаульскую медицину. Рассказал, что по специальности — преподаватель физической культуры, на что Руслан Белый сразу отреагировал: «Физрук!».