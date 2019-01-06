«Беги, Бари, беги»: дочь знаменитого алтайского писателя Шукшина предрекает развод своей матери

Сам Алибасов признался, что попробует помирить членов семьи своей новой жены.
«Когда Алибасов сказал, что возьмет на себя миссию помирить всю нашу семью, мне стало любопытно. Невозможно же дальше тянуть этот конфликт!», — цитирует сайт «Комсомольская правда» дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга.
Она припомнила некоторые претензии к матери. Копиться они начали, кажется, еще с шестилетнего возраста, когда актриса овдовела, но не стала долго держать траур по ушедшему мужу и нашла себе нового возлюбленного.
«Я почти не помню папу. Возможно, потому, что на этом не делалось акцента. В 1974 году не стало папы, а в 75-м Агранович уже жил в отцовской квартире на улице Бочкова. В доме не было кумира Василия Макаровича. Портрет стоял, кабинет сохранялся, но каким-то холодом музейным веяло», — пожаловалась она.
В список претензий к матери попало даже некое словесное оскорбление, которое пять лет назад нанес некий знакомый Федосеевой-Шукшиной сыну Ольги. Есть у нее и вопросы финансового плана, касающиеся доли в квартире и доходов фондов имени Василия Шукшина, пишет WomenRambler.
Впрочем, Ольга отметила, что неизвестно, насколько хватит решимости Бари Алибасова. «Я даже шутя сказала Алибасову: «Бари, скоро будет новая серия этого сериала, которую назовут «Беги, Бари, беги!». Потому что он попал в такое змеиное болото, в котором все перессорились», — призналась дочь Федосеевой-Шукшиной.
71-летний российский музыкант Бари Алибасов и 80-летняя советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина связали себя узами брака 20 ноября прошлого года в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы.