«Беги, Бари, беги»: дочь знаменитого алтайского писателя Шукшина предрекает развод своей матери

Продюсер Бари Алибасов взял на себя роль посла доброй воли в семье своей новой жены Лидии Федосеевой-Шукшиной. Однако сами его новоявленные родственники не верят в то, что в их семье может воцариться мир. В интервью «КП» дочь Шукшиной Ольга рассказала об обидах, нанесенных матерью.