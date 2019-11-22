Бесконечные ноги дерзкой Ляйсан Утяшевой сразили подписчиков

Ведущая проекта «Танцы» на ТНТ позировала в черно-белых ультракоротких нарядах и колготках с узором.

«Всю жизнь меня окружали сильные женщины. Я росла в их обществе! Каждая из нас — суперженщина, когда без шаблонов, без ярлыков, без „она должна“. Многие сейчас борются за body positive, но я в первую очередь за emotion positive. За свободу, за то, чтобы женщина разрешила себе быть многогранной. Если в тебе эмоционально что-то откликается, и это не навязано никем — значит, это твое», — подписала фото 34-летняя Ляйсан.

Фото взволновали подписчиков, которые решили, что звезда за последнее время похудела еще больше, и восхитились ее стройными «бесконечными» ногами, пишет mail.ru.

«Красивые ножки», «Ноги нереальные», «Похудела прям совсем», «Это не женщина — это богиня», «Секси», «Ножки — огонь!», «Бесконечные ноги, как говорят, от ушей», «Ну нельзя быть красивой такой», — восторгаются комментаторы.

Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах. Ранее она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами.

Недавно телеведущая программы «Танцы на ТНТ» похудела на 10 килограммов. Комментаторы даже предположили, что Ляйсан сделала операцию.

Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.