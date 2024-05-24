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Бывшая возлюбленная Бориса Березовского вышла в свет в трусах

Российская модель Дарья Коновалова посетила ежегодный аукцион amfAR в откровенном образе, сообщает Daily Mail.

Экс-возлюбленная олигарха Бориса Березовского вышла в свет в наряде белого цвета. Гламурный комплект состоял из корсетного боди, трусов с завышенной линией талии и оверсайз-пиджака. Также м анекенщица надела высокие чулки и полупрозрачные туфли, указывает Lenta.ru.

Ранее манекенщица заблудилась на подиуме в необычном костюме. Это произошло на показе британского бренда Christian Cowan во время Недели моды в Париже.

Модель шла по подиуму в высоких сапогах и костюме мехового шара, который закрывал ей обзор.

Она столкнулась с круглым возвышением, но к ней вовремя подбежал сотрудник персонала и помог избавиться от массивного наряда.

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