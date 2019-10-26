Девушка из Алтайского края пыталась покорить петербургского депутата в шоу «Давай поженимся!»

25 октября на Первом канале вышел выпуск передачи «Давай поженимся!», где в качестве невесты приняла участие уроженка Алтайского края — 26-летняя Ирина. Девушка пыталась покорить сердце петербургского депутата и экоактивиста красотой, алтайским мёдом и песней.

Ирина родилась в Алтайском крае, но сейчас живет и работает в Москве — она помощник руководителя в строительной компании. «Гордится своей сексуальной фигурой, умением петь и танцевать. Мечтает, чтобы все бездомные животные обрели хозяев. Предупреждает, что она не сторонница быстрого секса», — так Ирину представили в телешоу.

Девушка рассказала, что много лет мечтала стать участницей программы «Давай поженимся!». До этого у нее был неудачный опыт отношений: как-то она призналась своему бывшему возлюбленному, что всё еще девственница, тот решил рассказать об этом своим родителям, и родители решили, что с девушкой «что-то не так».

От своего будущего избранника девушка хочет, чтобы он дважды в год возил ее в отпуск, и дважды — на шопинг в Милан.

«Женихом» в этом выпуске был Никита — 32-летний депутат и экологический активист из Санкт-Петербурга. Он мечтал встретить «интеллектуальную активистку», которая с удовольствием отправится с ним в экспедицию в горы и не будет против того, что он тратит половину своего дохода на общественную деятельность.

«Давай поженимся!». Эфир Первого канала.

Чтобы понравиться ведущим, Ирина привезла им в подарок алтайский мед. «Я хотела бы поделиться частичкой своей родины», — сказала девушка. А чтобы впечатлить «жениха», спела ему со сцены «вживую».

В итоге Никита сказал, что Ирина — «его типаж» и выглядит «как диснеевская принцесса», но «слишком юна» и ещё не определилась с тем, чего хочет от жизни. И несмотря на то, что телеведущие поддержали девушку, «жених» выбрал другую — москвичку Наталью, которая мечтает прыгнуть с парашютом и также, как он, занимается благотворительностью.

«Давай поженимся!». Эфир Первого канала.

В апреле на передаче «Давай поженимся!» опозорилась Эвелина Фурсова из Алтайского края. Девушка заявила, что она коренная москвичка, в жилах которой течет кровь Романовых, а ее родители живут на Рублевке.