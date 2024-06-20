20 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Лайт

Для этого знака солнцестояние станет особенным

Сегодня, 20 июня, в астрологическом календаре праздник – день летнего солнцестояния. А это значит, что дорога для новых свершений знакам Зодиака открыта. Но особенно в этот период отличится Скорпион, о чем (и не только) и расскажет далее altapress.ru.

Скорпион.
Скорпион.
Pinterest

Для этого знака наступает пора благополучия. В скором времени финансовые вопросы решатся, так как к Скорпионам приближается денежный поток. Чтобы получить максимальную выгоду, знаку рекомендовано вложить финансы в путешествие: это придаст только больше сил для новых открытий.

Хорошее время и для новых проектов – можно смело подписывать контракты или соглашаться на сотрудничества, поскольку это принесет весомые плоды. Рядом будут близкие люди, которые поддержат Скорпионов в этом. Они дадут правильные советы. Поэтому стоит прислушаться к окружающим вам людям. Не упустите свой шанс поймать удачу за хвост!

Семья, дружба.
Семья, дружба.
Pinterest

Кстати, о родных: Венера и Меркурий уже перешли в созвездие Рака, а совсем скоро там окажется и Солнце – это период, когда всем знакам Зодиака стоит окунуться в домашние дела. Приложите немного усилий по дому, уделите внимание родственникам, вспомните традиции. Отличное решение – выбраться всей семьей на природу, в спокойную обстановку. Обсудите с ними семейные истории и скажите то, о чем не решались или не успевали ранее.

Елизавета Тучкова

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость