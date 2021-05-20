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Есть, за кого болеть. Чего ждать от выступления Манижи в финале «Евровидения»

В нидерландском городе Роттердаме завершился первый тур песенного конкурса «Евровидение — 2021». Участница от России, певица Манижа, прошла в финал.

Евровидение 2021.
Евровидение 2021.
Eurovision.tv.

Как прошло выступление

Первый полуфинал песенного мероприятия прошел 18 мая. За право представлять свою страну в финале боролись 16 участников из 39 заявленных. Выступление Манижы в день полуфинала набрало больше 730 тыс. просмотров на YouTube- канале «Евровидения».

Комментаторы со всего мира признались, что выступление Манижи довело их до слез.

«Когда она поворачивается и посвящает песню русским женщинам, я начинаю плакать навзрыд. В этом так много силы. С любовью из Колумбии».

«Кто-нибудь еще плакал? Это было так сильно»,"У меня бегут мурашки по коже во время припева. Песня просто восхитительная. Желаю удачи, с любовью из Греции".

Многие зрители писали, что считают Манижу фаворитом Евровидения, а ее песню — одной из лучших на конкурсе. «Двенадцать баллов России из Германии. Музыка — это язык, который все понимают. Просто молодец! Очень гордимся!»

«Манижа, мне нравилась твоя песня до полуфинала, а теперь я ее люблю! Ты сделала шоу сегодня! Россияне, гордитесь ей! Привет из Польши».

Отличилась певица не только голосом и песней, но и нарядом. Она появилась на сцене в огромном национальном платье, сшитом из множества лоскутов. Их специально для певицы присылали женщины из 40 регионов России.

Позже девушка «вышла» из платья прямо на сцене и предстала в красном костюме. Сама исполнительница объяснила задумку так: «Мы сделали это как символ для каждой русской женщины, которой нужно быть свободной, выйти и сделать что-то для себя самой».

Чего ждать в следующих этапах

Второй полуфинал пройдет 20 мая. В нем примут участие 17 стран. Из каждого полуфинала в финал попадут по десять конкурсантов.

В финале 22 мая выступят 26 конкурсантов: победители полуфиналов, страна-хозяйка — Нидерланды и пять участников из стран — основательниц Евровидения (Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция).

Второй полуфинал и финал Евровидения можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале. Начало трансляций в 22 часа по московскому времени.

Пока фаворитом жюри является участница из Мальты — Дестини Чукуньере с песней Je me casse. Также среди претенденток — Барбара Прави из Франции с композицией Voilà. На родине Барбару называют «новой Эдит Пиаф».

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