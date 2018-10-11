Гарик Бульдог Харламов признался, что стал комиком из-за Петросяна

Звезда Comedy Club Гарик Харламов признался, что сатирический монолог Евгения Петросяна, снятый в 1992 году, повлиял на его выбор профессии. Эти откровения Харлдамов выложил под постом Петросяна в Instagram , в котором пожилой комик показал сценку про сантехника, которая так нравилась маленькому Гарику.

В подписи к ролику Евгений Петросян сообщает, что в шоковом 92-м, когда цены взлетели и настроение у всех «было поганое», он понял, что надо отходить от жесткой сатиры и заниматься просто добрым юмором — веселить людей, чтобы создавать настроение, которое отвлечет от трудностей. Этот ролик был тем самым, в котором Петросян из сатирика превратился в юмориста.

Среди комментаторов к посту неожиданно объявился Харламов и рассказал о влиянии этого ролика на свою судьбу. В ответ Евгений Петросян поблагодарил молодого коллегу и сказал, что многое из творчества Гарика ему нравится.