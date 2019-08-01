«Годный пилит он контент»: Шнуров написал стихотворение про Путина

В стихотворении музыкант назвал Путина человеком, которому «все по кайфу», мастером на все руки и «правильным мужиком», который «как блогер, только ещё лучше» и «пилит годный контент».

«Вот же человеку всё по кайфу,

Он для многих, так сказать, пример.

То залезет внутрь батискафу,

То слетает в небо, например.

Может побороться на татами.

У него по жизни всё окей.

Искупался утром он с китами,

А под вечер поиграл в хоккей.

На лице спокойствие. Без срасти

Тигра усыпил. И снег кружит.

Говорят, что на все руки мастер.

Образцовый, правильный мужик.

Быть среди событий, прямо в гуще.

Годный пилит он контент, камон.

Он, как блогер, только ещё лучше,

Целый мир подписан на него.

Лайкают-не лайкают, он выше!

Личность. Альфа. Мега. Индивид.

Новый выпуск с ним ещё не вышел?

Ждём. Ну, чем же нас он удивит!»