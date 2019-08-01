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«Годный пилит он контент»: Шнуров написал стихотворение про Путина

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram очередное стихотворное произведение. На этот раз он посвятил строки президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива на батискафе.

Сергей Шнуров.
Сергей Шнуров.
instagram.com/shnurovs

В стихотворении музыкант назвал Путина человеком, которому «все по кайфу», мастером на все руки и «правильным мужиком», который «как блогер, только ещё лучше» и «пилит годный контент».

«Вот же человеку всё по кайфу,
Он для многих, так сказать, пример.
То залезет внутрь батискафу,
То слетает в небо, например.
Может побороться на татами.
У него по жизни всё окей.
Искупался утром он с китами,
А под вечер поиграл в хоккей.
На лице спокойствие. Без срасти
Тигра усыпил. И снег кружит.
Говорят, что на все руки мастер.
Образцовый, правильный мужик.
Быть среди событий, прямо в гуще.
Годный пилит он контент, камон.
Он, как блогер, только ещё лучше,
Целый мир подписан на него.
Лайкают-не лайкают, он выше!
Личность. Альфа. Мега. Индивид.
Новый выпуск с ним ещё не вышел?
Ждём. Ну, чем же нас он удивит!»

Ранее Сергей Шнуров написал нецензурное стихотворение про Россию, объятую пламенем, а также вместе с телеведущей Ксенией Собчак они «проехались» по репутации друг друга в стихотворном баттле.

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