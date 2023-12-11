11 декабря
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Голая и в пиджаке: популярная певица удивила откровенным нарядом поклонников на вечеринке

Поистине — трудно быть красивой. И многие готовы на различные ухищрения, чтобы публика оценила непредсказуемые наряды.

Ночной клуб.
Ночной клуб.
CC0

Так, 38-летняя американская певица Жанель Монэ появилась на публике в откровенном наряде на вечеринке BOSS и Hexclad в Майами.

Она была в белом и тонком шелковом брючном костюме на голое тело, указывает Lenta.ru. Потому ткань не "задрапировала" все прелести певицы. А наоборот — подчеркнула.

Между тем в Екатеринбурге голая женщина каталась по проезжей части. Некоторые подумали, что ее выкинули из машины. Отмечается, что по дорого она каталась в прямом смысле слова.

Некоторые заметили, что женщина либо пьяная, либо под чем-то.

На место приехали полицейские и передали ее медикам. Из-за неадекватного поведения горожанку госпитализировали в психиатрическую больницу.

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