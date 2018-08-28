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Кашпировский заваливает десятки барнаульцев на сеансах и критикует игру Хазанова

28 августа временно поселившийся в Барнауле целитель Анатолий Кашпировский выложил в Instagram несколько роликов. В них экстрасенс показывает, как заставляет падать на сцену и на пол зрительного зала ДК Моторостроителей десятки пришедших к нему на сеанс людей. А в перерыве между исцелениями Кашпировский делится своими впечатлениями об игре Геннадия Хазанова.

Анатолий Кашпировский.
Анатолий Кашпировский.
instagram.com/anatoly_kashpirovskiy

Как уже рассказывал altapress.ru, сеансы Анатолия Кашпировского проходят с падениями пациентов. В своих вторничных роликах экстрасенс демоснтрирует массовый падеж пришедших полечиться в Дом культуры:

Напомним, что целитель выступает в столице Алтайского края с 17 августа, а закончатся его барнаульские гастроли в день выборов губернатора — 9 сентября. Естественно, что за это долгое время Анатолий Кашпировский успевает не только полечить людей, но и позаниматься спортом:

А кроме того, звезда еще советской экстрасенсорики пытается отдохнуть от работы и духовно. Например, Кашпировский посмотрел в Барнауле сериал «Сын Сталина». Ему этот многосерийный фильм крайне не понравился, поэтому Кашпировский решил высказаться об увиденном на камеру.

Анатолий Кашпировский,
экстрасенс:

Меня очень интересовало, кто будет играть роль Сталина. Играл эту роль прежде Хазанов. Но то, что я увидел в этом фильме — в сто раз хуже, чем Хазанов. Я думал, что сыграть хуже Сталина, чем Хазанов невозможно. Потому что, когда Хазанов играл роль Сталина, там было 99% Хазанова. И в облике, и в поведении, и в гримасах и т.д. Но тут такое всплыло… Такого они нашли актера. И что за режиссер! Как можно найти такого человека, который так мерзко обезобразил Сталина?

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