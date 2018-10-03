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«Цвет заражения синий»: Киркоров в образе бородатой Снежной королевы перепел свой хит

Филипп Киркоров перепел хит «Цвет настроения синий» для рекламы спрея от боли в горле, пишет 24smi.org. В ролике певец предстает в костюме Снежной королевы с бородой, покрытой инеем. Рекламируя лекарство, Киркоров поет «Цвет заражения синий».

Филипп Киркоров в образе Снежной королевы.
Филипп Киркоров в образе Снежной королевы.
скрин рекламного ролика

В рекламном видео бородатая Снежная королева в исполнении Киркорова «награждает» болью в горле женщину. При этом звучат угрозы о заражении мужа и детей героини рекламного ролика. Но муж приносит спасительный спрей, которой помогает женщине вылечится.

Ролик уже посмотрели десятки тысяч пользователей YouTube, многие раскритиковали это видео. Зрители также отмечают, что Филипп Киркоров в образе Снежной королевы очень походит на болгарского певца-бисексуала Азиса в клипе «Мразишь».

Напомним, видео с оригиналом песни «Цвет настроения синий» в YouTube посмотрели более 46 миллионов человек

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