«Цвет заражения синий»: Киркоров в образе бородатой Снежной королевы перепел свой хит

В рекламном видео бородатая Снежная королева в исполнении Киркорова «награждает» болью в горле женщину. При этом звучат угрозы о заражении мужа и детей героини рекламного ролика. Но муж приносит спасительный спрей, которой помогает женщине вылечится.
Ролик уже посмотрели десятки тысяч пользователей YouTube, многие раскритиковали это видео. Зрители также отмечают, что Филипп Киркоров в образе Снежной королевы очень походит на болгарского певца-бисексуала Азиса в клипе «Мразишь».
Напомним, видео с оригиналом песни «Цвет настроения синий» в YouTube посмотрели более 46 миллионов человек