Конец «Прямого эфира»: звездный дизайнер рассказала о новой передаче Малахова

Однако без работы телеведущий не останется, пишет PROZVEZD. О том, почему телевизионные боссы решили не отказываться от услуг Малахова, рассказала звездный дизайнер Аника Керимова.

Она считает, что Андрей — любимец всех бабушек, он их делает счастливыми, по сути являясь своеобразной «таблеткой».

И, по мнению дизайнера, руководители канала это понимают.

Ток-шоу Малахова будут выходить, но в другом формате. Новая программа Малахова будет более серьезной, не такой скандальной, там планируют поднимать актуальные темы, рассекретила дальнейшие планы «перестройки» госканала дизайнер.

А вот судьба других ток-шоу — под большим вопросом.

Ранее Андрей Малахов запустил новое шоу с россиянами-самородками.