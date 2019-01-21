Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт
297

Леонид Ярмольник назвал российское телевидение «бесстыжим»

Актер Леонид Ярмольник заявил, что российское телевидение стало «бесстыжим». В том числе по этой причине он отказывается от предложений вести какие-либо программы на ТВ.

Леонид Ярмольник в роди дона Руматы.
Леонид Ярмольник в роди дона Руматы.
кадр из фильма "Трудно быть Богом"

«Такое количество программ, где всех интересуют разводящиеся „звезды“, скандалы. Я такое смотреть не могу», — сказал в интервью ТАСС.

Подобное содержание только портит вкус зрителей, а телевидение ведет себя просто «преступно», транслируя такие передачи, уверен актер.

Ярмольник также признался, что «приблизительно раз в три-четыре месяца» какой-либо из телеканалов предлагает ему позицию ведущего, пишет ura.ru. Однако он всегда отказывается, так как все передачи представляют из себя «перепевы того, что уже есть».

Ранее актриса Мария Шукшина негативно высказалась о ток-шоу на российских телеканалах.

«Надо законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие честь и достоинство граждан нашей страны, и не важно, известные это люди или нет», — отметила актриса.

«Если мы это уберем из эфира, то очень надеюсь, получим более здоровое общество», — уверена Шукшина.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость