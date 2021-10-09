Лещенко оценил творчество Моргенштерна

«На „Музыкалити“ (музыкальное шоу на YouTube, — прим. ред) я встречался с „Пошлой Молли“ — с этим мальчиком. И Моргенштерн ко мне подходил. Но как вам сказать… Это хайп — возможность засветиться через эпатаж», — сказал Лещенко.
Ему хотелось бы поработать с новыми исполнителями, но только если они умеют петь или писать хорошие песни. В ином случае «это называется „медиалицо“ — ни то, ни се».
«Я иногда смотрю на них и не понимаю, что они вообще делают», — резюмировал артист.
Ранее депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков зачитал текст песни Моргенштерна на заседании комиссии, а Моргенштерн в своем Instagram опубликовал видео с Дюковым.