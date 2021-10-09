9 октября 11°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Лайт

Лещенко оценил творчество Моргенштерна

Советский и российский певец Лев Лещенко назвал хайпом творчество Моргенштерна и украинской рок-группы «Пошлая Молли». Как он рассказал в интервью Lenta.ru, исполнители пытаются прославиться с помощью эпатажа.

Моргенштерн.
Моргенштерн.
https://www.instagram.com/morgen_shtern/

«На „Музыкалити“ (музыкальное шоу на YouTube, — прим. ред) я встречался с „Пошлой Молли“ — с этим мальчиком. И Моргенштерн ко мне подходил. Но как вам сказать… Это хайп — возможность засветиться через эпатаж», — сказал Лещенко.

Ему хотелось бы поработать с новыми исполнителями, но только если они умеют петь или писать хорошие песни. В ином случае «это называется „медиалицо“ — ни то, ни се».

«Я иногда смотрю на них и не понимаю, что они вообще делают», — резюмировал артист.

Ранее депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков зачитал текст песни Моргенштерна на заседании комиссии, а Моргенштерн в своем Instagram опубликовал видео с Дюковым.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость