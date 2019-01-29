Макаревич выступил против идеи Боярского возродить худсоветы и цензуру

Против возвращения цензуры и художественных советов высказался лидер группы «Машина времени», народный артист РФ Андрей Макаревич. Он заявил, что отлично помнит, как 30−40 лет назад подобные организации и структуры боролись с коллективами.

«Стыдно в течение одной жизни несколько раз наступать на одни и те же грабли. Я отлично помню, как с группами боролись 40 лет назад и 30 лет назад, и к чему это привело — тоже очень хорошо помню», — заявил артист, пишет РИА Новости.

По словам Макаревича, в Советском Союзе надзорные за культурой организации ни к чему хорошему не привели, и сейчас повторения ошибки «необходимо избежать».

С инициативой возродить худсоветы выступил актер Михаил Боярский, пишет News.ru. «Главный мушкетер страны» считает, что в состав совета должны входить признанные деятели культуры. В качестве примера он привел актрис Инну Чурикову и Алису Фрейндлих.

Боярский считает, что главной задачей членов организации должно стать отслеживание содержимого кинофильмов и спектаклей, пишет ura.ru.

О худсоветах

Художественный совет во времена СССР представлял собой коллегиальный орган в театрах, творческих союзах и других организациях, выносящий суждения о художественной ценности произведения, репертуара и прочих достоинствах произведения.

Худсоветы составлялись из членов союзов композиторов, писателей, кинематографистов, а также партийных и комсомольских функционеров, заинтересованных в искусстве.

Не прошедшие отбор на худсовете произведения, как правило, не становились достоянием общественности.