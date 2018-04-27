Макаревич резко заявил, что россияне заслужили "лечение корой дуба"

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич обвинил россиян в том, что политики советуют им лечиться корой дуба и боярышником, а не медикаментами. Музыкант убежден, что это отношение народа позволило депутатам и сенаторам высказываться подобным образом.
Он считает, что народ слишком много терпит и не противится вещам, которые ему не нравятся. "Изо дня в день они ставили над нами эксперименты по запретительству — и это не вызывало никакой реакции. У них сорвало крышу от полной вседозволенности", — высказался музыкант на своей странице в Facebook.
Затем в комментариях к посту фронтмен группы добавил, что не призывает к бунту, как могут подумать люди, а просто констатирует факт. В ответ на это в интернете посетовали, что "этот народ уже никто не способен призвать к бунту". "Даже не представляю, что для этого должно произойти", — добавил пользователь.
Ранее вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой посоветовал болеющим россиянам "сплевывать" американские лекарства и использовать для лечения русские народные средства — кору дуба и настойку боярышника. Позже он пояснил, что пошутил, напоминает "Федеральное агентство новостей".
Также сенатор от Курганской области Сергей Лисовский дал совет гражданам лечиться марганцовкой и аскорбиновой кислотой вместо препаратов, которые рекламируют по телевидению. Он считает, что, покупая в аптеке зарубежные лекарства, малообеспеченные граждане фактически "финансируют достаточно обеспеченное телевидение", пишет ura.ru.
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