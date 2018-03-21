Макаревич решил оправдать свои слова о превращении россиян в "злобных дебилов"

По словам Макаревича, он находился на гастролях в США и не сразу понял, что его предыдущий пост в соцсети вызвал резонанс в российских СМИ. Ему было не ясно, отчего журналисты пытаются до него дозвониться и взять комментарий по поводу высказывания "...с нами происходит что-то ужасное... Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

Лидер "Машины времени" удивлен, что его слова восприняли так, будто бы он назвал россиян "злобными дебилами". По словам музыканта, он писал о другом.

Андрей Макаревич,

музыкант:

— Я, оказывается, "назвал россиян злобными дебилами"! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа. А только зря они это — не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): "МНЕ КАЖЕТСЯ, ГОСПРОПАГАНДА ИЗОБРЕЛА КАКОЙ-ТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ КАДР, ПРЕВРАЩАЮЩИЙ ЛЮДЕЙ В ЗЛОБНЫХ ДЕБИЛОВ". Есть разница, нет? Хотя судя по поднявшейся волне говна — работает этот двадцать пятый кадр, работает.

Напомним, что до того, как Андрей Макаревич успел заметить, какой ажиотаж вызвал его предыдущий пост, по поводу его записи негативно высказались не только перечисленные выше депутат Милонов и музыканта Скляр и Лоза, но и ряд официальных лиц.

Так, например, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что никто не имеет права оскорблять российский народ, и напомнила, что кандидат в президенты Ксения Собчак, назвавшая ранее россиян "генетическим отребьем", провалилась на выборах. А министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров предложил Макаревичу переехать в другую страну.

А вот представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают нужным обсуждать высказывания музыканта Андрея Макаревича о россиянах, но призывают СМИ не перевирать слова артиста.