Manizha пообещала, что в финале Евровидения будет «чуть более сумасшедшей, чем сейчас»

Певица Manizha, представляющая Россию на песенном конкурсе Евровидение, поблагодарила в своем Instagram фанатов, а также рассказала о подготовке и планах на финал.

Полуфинал прошел в Роттердаме 18 мая. Manizha выступила с песней Russian Woman («Русская женщина»). В финал также прошли Норвегия, Азербайджан, Израиль, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

«Горжусь быть на этой сцене с такой поддержкой. Я вас очень люблю. Спасибо вам большое. До встречи в финале», — написала певица.

Выступление зрителям понравилось: наряд артистки сделали из тканей, присланных со всей России, а на экране появилось видео с женщинами из разных уголков мира, которые подпевали.

Кстати, даже после «сильного выступления» букмекеры уверены, что артистка не попадет даже в пятерку.

Как отмечает РБК, на пресс-конференции по итогам полуфинала Manizha рассказала, что два месяца подготовки были «немного изматывающими».

«У нас было много-много хейтеров. Мне не нравится это слово — „хейтеры“. Давайте назовем их „нелюбителями“. Была ксенофобия, но были и люди, которые говорили, что я никогда не пройду с этой песней на русском языке», — отметила певица.

Напомним, ранее депутат Госдумы Елена Драпеко предложила запретить певице выступать под российским флагом на Евровидении.

Manizha пообещала, что в финале будет еще более сумасшедшей, но при этом собирается «быть собой».