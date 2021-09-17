С 20 сентября по 10 октября на сайте будет идти интернет-голосование за выход в финал.
В итоге 30 участниц получат возможность представить себя, свою компанию и родной город, а также выиграть 2 млн рублей (налог оплачивает организатор), роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора конкурса (компания «Комус»).
В этом году Алтайский край представляют три девушки:
- Екатерина Казакова, старший специалист отдела ведения счетов, «Альфа Банк», Барнаул,
- Екатерина Николюк, региональный коммерческий директор, «Славный хлеб», Барнаул,
- Валерия Гольцова, маркетолог, «Специалист», Бийск.
По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала.
Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу «Мисс Офис — 2021», которое состоится 27 ноября в Москве.
Ранее altapress.ru рассказывал, как в Барнауле выбрали мисс и мистера Алтай.