18 сентября
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«Мисс Офис — 2021»: три красавицы из Алтайского края борются за два миллиона рублей

Три обаятельных офисных сотрудницы из Алтайского края претендуют на два миллиона рублей в 12-ом сезоне Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2021», сообщили организаторы.

Конкурс красоты. Тиара.
Конкурс красоты. Тиара.
CC0

С 20 сентября по 10 октября на сайте будет идти интернет-голосование за выход в финал.

В итоге 30 участниц получат возможность представить себя, свою компанию и родной город, а также выиграть 2 млн рублей (налог оплачивает организатор), роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора конкурса (компания «Комус»).

В этом году Алтайский край представляют три девушки:

По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала.

Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу «Мисс Офис — 2021», которое состоится 27 ноября в Москве.

Ранее altapress.ru рассказывал, как в Барнауле выбрали мисс и мистера Алтай.

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