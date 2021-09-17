Три обаятельных офисных сотрудницы из Алтайского края претендуют на два миллиона рублей в 12-ом сезоне Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2021», сообщили организаторы.

С 20 сентября по 10 октября на сайте будет идти интернет-голосование за выход в финал.

В итоге 30 участниц получат возможность представить себя, свою компанию и родной город, а также выиграть 2 млн рублей (налог оплачивает организатор), роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора конкурса (компания «Комус»).

В этом году Алтайский край представляют три девушки:

Екатерина Казакова, старший специалист отдела ведения счетов , «Альфа Банк», Барнаул,

«Альфа Банк», Барнаул, Екатерина Николюк, региональный коммерческий директор , «Славный хлеб», Барнаул,

«Славный хлеб», Барнаул, Валерия Гольцова, маркетолог , «Специалист», Бийск.

По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала.

Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу «Мисс Офис — 2021», которое состоится 27 ноября в Москве.

Ранее altapress.ru рассказывал, как в Барнауле выбрали мисс и мистера Алтай.