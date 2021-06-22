Жюри они показали творческие номера, речевую визитку, продефилировали в роскошных вечерних платьях и станцевали в шелковых пижамах.
«Все девушки показали яркие, красивые номера, но победили сильнейшие», — рассказала организатор конкурса и владелица модельного агентства Татьяна Жилина.
В итоге званием «Краса Барнаула» удостоили Алену Панфилову. Павлюкова Олеся стала первой вице-мисс, Упыренко Светлана — второй вице-мисс и Мельникова Яна — третьей вице-мисс.
Напомним, ранее уроженка Алтайского края Юлия Медникова победила в международном конкурсе красоты «Миссис Евразия».
Конкурс проходил в Турции с 13 по 20 июня. Девушка представляла на конкурсе алтайский регион.