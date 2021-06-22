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В Алтайском крае нашли и наградили главную «Красу Барнаула — 2021»

12 июня в Барнауле прошел финал конкурса «Краса Барнаула — 2021». Участие в нем приняли 13 девушек из Барнаула, Рубцовска и Бийска.

В краевой столице прошел конкурс "Краса Барнаула - 2021"
В краевой столице прошел конкурс "Краса Барнаула - 2021"
Предоставлено Татьяной Жилиной

Жюри они показали творческие номера, речевую визитку, продефилировали в роскошных вечерних платьях и станцевали в шелковых пижамах.

«Все девушки показали яркие, красивые номера, но победили сильнейшие», — рассказала организатор конкурса и владелица модельного агентства Татьяна Жилина.

В итоге званием «Краса Барнаула» удостоили Алену Панфилову. Павлюкова Олеся стала первой вице-мисс, Упыренко Светлана — второй вице-мисс и Мельникова Яна — третьей вице-мисс.

Напомним, ранее уроженка Алтайского края Юлия Медникова победила в международном конкурсе красоты «Миссис Евразия».

Конкурс проходил в Турции с 13 по 20 июня. Девушка представляла на конкурсе алтайский регион.

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