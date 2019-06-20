На «труженицу» Веру Брежневу обрушились с критикой комментаторы

Российская поп-дива Вера Брежнева опубликовала фото с отдыха и порассуждала — что на самом деле скрывается за снимками в соцсетях.

«Иллюзия инстаграма. 6 полетов за 6 дней, 2 из них с бессонными ночами, много работы, концерты, встречи, съемки. А выложишь в инста красивую фоточку, и никто не знает, что на самом деле. Вот такая она, обратная сторона, и у всех она разная. Но фотки у всех классные», — написала артистка.

Пост вызвал бурную реакцию среди подписчиков — многие упрекнули Веру в том, что «при хорошей жизни» она «жалуется».

«Уменьшите свои потребности и не летайте так часто. А если вам все мало, зачем жаловаться», «Боже, да кому ты надо. Деньги есть, можно так и не пахать, и не ныть потом», «Бедняжка, сейчас расплачусь, такая тяжелая у тебя жизнь», «Как много самолюбования во всех публикациях», — язвили комментаторы.

Брежнева не стала молчать и ответила критикующей стороне: «Я не жалуюсь. Откройте глаза, пожалуйста. Я говорю о том, как часто у людей не совпадает реальность с картинкой в соцсетях!», пишет mail.ru.

Не так давно сеть «взорвалась» от фото Веры Брежневой в дерзком купальнике. Кадры она подписала словами из старой песни «ВИА Гры»: «И пусть в моих поступках не было логики… Я не умею жить по-другому».

Ранее Вера Брежнева опубликовала фото в «металлическом» боди. В комментариях разгорелась жаркая полемика между подписчиками артистки. «Ты волшебная мать!», «Статус „мать“ не должен мешать женщине быть сексуальной», «Статуэтка», — стали расхваливать певицу комментаторы.