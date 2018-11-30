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На востоке США сняли на видео приземление НЛО

В американском штате Виргиния местный житель случайно запечатлел НЛО. Мужчина снимал закат солнца, но в кадр попал приближающийся к земле светящийся объект, пишет VistaNews.ru.

Этот ролик, помещенный в сеть, заинтересовал уфологов, охотящихся за подобными неизвестными объектами. Эксперты, проанализировав скорость и траекторию светящегося предмета и пришли к мнению, что это заходящий на посадку аварийный корабль.

Некоторые зрители усомнились в этом и посчитали, что на видео запечатлено просто падение метеорита. Однако уфологи замечают, что падение выглядит слишком медленным для обычного метеора или космического мусора, они настаивают, что это управляемый, хотя и аварийный, полет.

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