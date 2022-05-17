Начались съемки мистического сериала о найденном на Алтае самолете

Стартовали съемки сериала под рабочим названием «Проект „Прометей“», в котором рассказывается о странном самолете. Герои, согласно сюжету, нашли его на Алтае, пишет « Бюллетень кинопрокатчика ».

Бескомпромиссная журналистка Анна после встречи с влиятельным незнакомцем оказывается во главе необычного расследования — на Алтае вдруг обнаружили пропавший 20 лет назад самолет. Причем он цел, пассажиров нет, а чай пилота еще горячий.

Мистические загадки журналистке помогают решать преподаватель физики Вадим и оператор-технарь Никита.

«Это интригующий и зрелищный фантастический триллер о расследованиях сверхъестественных явлений с замечательным актерским составом и талантливой командой», — отметил гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

В главных ролях — Люба Аксенова, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарев. Режиссером выступит Максим Свешников («257 причин, чтобы жить», «Контейнер», «Отель Элеон»).