17 мая
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Начались съемки мистического сериала о найденном на Алтае самолете

Стартовали съемки сериала под рабочим названием «Проект „Прометей“», в котором рассказывается о странном самолете. Герои, согласно сюжету, нашли его на Алтае, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Съемки сериала под рабочим названием «Проект “Прометей”».
Съемки сериала под рабочим названием «Проект “Прометей”».
vk.com/centpart

Бескомпромиссная журналистка Анна после встречи с влиятельным незнакомцем оказывается во главе необычного расследования — на Алтае вдруг обнаружили пропавший 20 лет назад самолет. Причем он цел, пассажиров нет, а чай пилота еще горячий.

Мистические загадки журналистке помогают решать преподаватель физики Вадим и оператор-технарь Никита.

«Это интригующий и зрелищный фантастический триллер о расследованиях сверхъестественных явлений с замечательным актерским составом и талантливой командой», — отметил гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

В главных ролях — Люба Аксенова, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарев. Режиссером выступит Максим Свешников («257 причин, чтобы жить», «Контейнер», «Отель Элеон»).

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