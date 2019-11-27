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Перезагрузка: Вера Брежнева кардинально изменила прическу

Популярная исполнительница Вера Брежнева экспериментирует — сделала пышную укладку из крупных локонов и поделилась результатом преображения.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
www.instagram.com/ververa/

Подписчики артистки встретили ее новый образ с восторгом, а фото произвело фурор в сети.

«Невероятная», «Шик», «Грива львицы», «Вы прекрасны, Вера», «Богиня», «Сногсшибательна», — засыпали Веру комплиментами в комментариях, пишет mail.ru.

В этом году Брежнева приняла участие в Неделе моды в Париже, снялась для издания Vogue, стала хэдлайнером открытия нового сезона, который прошел в ЦУМе. Звезда эстрады встречала гостей и презентовала новые коллекции одежды.

Напомним, ранее креативная Вера Брежнева в бикини и ботинках показала пляжный образ для прохладного лета.

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