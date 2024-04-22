Владимир Ленин после своей смерти был определен в склеп на Красной площади, где он и лежит по сей день. Там его тело покоится уже порядка ста лет. Почему вождя не похоронили, и кто с ним соседствует — в разборе altapress.ru.

Вокруг места упокоения Ленина ходит очень много слухов и недовольств. Кто-то считает, что таким образом можно выразить уважение к вождю, другие же недоумевают, когда его уже похоронят.

22 апреля исполняется 154 года со дня рождения Владимира Ульянова.

Как на Красной площади появился мавзолей

После смерти Ленина рабочие из дальних регионов не успевали на похороны и предложили его забальзамировать. Хотя многие члены правительства были против, идею все же реализовали. Бальзамированием занимались двое ученых — биохимик Борис Збарский и анатом Владимир Воробьев. Для этого они превратили деревянный мавзолей в лабораторию.

Еще в конце 2021 года Дмитрий Песков заявил, что вопрос похорон Владимира Ленина не обсуждается. Однако отметил, что члены правительства планируют заняться этим в 2024 году, к 100-летию со дня смерти Владимира Ильича. Тогда же откроют его завещание. Эти слова приводит ТАСС.

Мавзолей Ленина wikipedia.org

Тело Ленина — политический инструмент, а Мавзолей — культурный объект

Одна из причин, по которой тело Ульянова не может быть захоронено, это люди, которые выросли на коммунистической идеологии. Многим из них не безразличная судьба вождя.

По мнению некоторых СМИ, власть решила отложить этот вопрос, чтобы не устраивать бунт в обществе.

По сей день к Мавзолею выстраиваются огромные очереди из жителей России и туристов.

«Мавзолей следует рассматривать, забыв о всей политической составляющей, как один из уникальных образцов современной архитектуры, выраженный новаторским языком и вписанный в исторический ансамбль максимально тактично. Это может быть одним из потенциалов, которыми обладает страна с точки зрения продвижения в список Всемирного наследия объектов, созданных в ХХ веке. Потому что Московский кремль и Красная площадь - это объект всемирного наследия, и на территории Красной площади, на пятне охранной зоны ЮНЕСКО, стоит мавзолей, который обладает такими особенностями», — считает профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина.

Красная площадь (г. Москва). архив ООО "ЖБИ Сибири"

Кто соседствует с Лениным в некрополе

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. Его гроб также помещали на Красную площадь, там он находился вплоть до 1961 года.

XXII съезд КПСС постановил, что серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В.И. Ленина.

После этого Сталина похоронили у Кремлевской стены, недалеко от Ленина.

Иосиф Сталин на советском плакате. ССО.

Кто еще похоронен у Кремлевской стены

В некрополе находятся братские могилы, в которых захоронены участники революции 1917 года.

Остальные могилы встроены в саму стену. Их там 115.

Первое захоронение такого рода появилось в Кремлевской стене в 1925 году, последнее — в 1994-м. Здесь покоится прах и первого космонавта Юрия Гагарина, и конструктора Сергея Королева.

Неподалеку от Ленина захоронены: жена Ленина Надежда Крупская, сестра Ленина Мария Ульянова, писатель Максим Горький, революционер Григорий Орджоникидзе, Герой СССР Сергей Гусев и другие.

Всего там находятся 115 захоронений.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на площади Советов огородили памятник Ленину.

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