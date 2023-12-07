Почти миллион рублей задолжала Лада Дэнс налоговой службе

Ее долг налоговой службе составил 968 тыс. рублей.
Вполне возможно, что надзорный орган заморозит банковские счета Лады Дэнс или не позволит ей выезжать за границу, указывает Газета.Ru.
Ранее певица попала в аварию в 5 августа на 52-м километре трассы М2 "Крым" в Подольске.
Впоследствии пострадавшую в ДТП певицу Ладу Дэнс (Лада Волкова) перевезли в закрытую клинику из-за преследований и угроз в ее адрес.
О переводе в другую клинику принял решение директор певицы Сергей Пудовкин.
По его словам, после ДТП Ладе Дэнс стали поступать угрозы об убийстве. В комментариях к одному из последних постов Дэнс кто-то пригрозил, что ее зарежут, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 млн рублей.
Подано два исковых заявления об угрозах, уверяет директор. Звонки и сообщения зафиксированы и переданы спецслужбе.