Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Поклонники поблагодарили 46-летнюю Юлию Высоцкую за естественность и «достойное старение»

Известная актриса и кулинарная теледива Юлия Высоцкая сразила наповал пользователей соцсетей своим летним внешним видом. На днях она опубликовала в Instagram фото без грамма косметики.

Бакалейная лавка Юлии Высоцкой "Едим дома"
Бакалейная лавка Юлии Высоцкой "Едим дома"
https://www.instagram.com/juliavysotskayaofficial/?utm_source=ig_embed

Поклонники 46-летней звезды похвалили ее за то, что она «достойно стареет» и не прибегает, по примеру многих знаменитостей, к уколам красоты и пластике.

«Даже взрослеет вкусно и стильно. Редкой породы человек», «Ты похожа на фею лесную», «Обаятельнейшая женщина! Восхищаюсь вами», «Естественная красота восхищает. Как достойно и благородно выглядите. Глаза наслаждаемся», «Прекрасно выглядите!!! Как же мужу повезло», «Прекрасна! Натуральная, настоящая без грима», «Вы благородно стареете», — оставили множество комплиментов в адрес Юлии.

Отметим, что Высоцкая редко выкладывает фотографии со своего отдыха. Но каждый раз снимки Юлии производят фурор и собирают множество положительных отзывов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость