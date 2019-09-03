Поклонники поблагодарили 46-летнюю Юлию Высоцкую за естественность и «достойное старение»

Известная актриса и кулинарная теледива Юлия Высоцкая сразила наповал пользователей соцсетей своим летним внешним видом. На днях она опубликовала в Instagram фото без грамма косметики.

Поклонники 46-летней звезды похвалили ее за то, что она «достойно стареет» и не прибегает, по примеру многих знаменитостей, к уколам красоты и пластике.

«Даже взрослеет вкусно и стильно. Редкой породы человек», «Ты похожа на фею лесную», «Обаятельнейшая женщина! Восхищаюсь вами», «Естественная красота восхищает. Как достойно и благородно выглядите. Глаза наслаждаемся», «Прекрасно выглядите!!! Как же мужу повезло», «Прекрасна! Натуральная, настоящая без грима», «Вы благородно стареете», — оставили множество комплиментов в адрес Юлии.

Отметим, что Высоцкая редко выкладывает фотографии со своего отдыха. Но каждый раз снимки Юлии производят фурор и собирают множество положительных отзывов.