После скандала с подкупом Друзь собрался уехать в США

По данным газеты, Друзь выступит в Штатах на презентации своей книги для детей «Эня, Томас и другие». В сборник также вошли и стихи знатока. Не смотря на то, что книга рассчитана на детей от 1 года до 10 лет, встреча планируется для взрослой аудитории.
Кроме того, знаток проведет в Калифорнии мастер-класс, который анонсирован как мероприятие о воспитании:
Поговорим о четырех краеугольных ценностях и установках, которые определяют систему воспитания детей в нашей семье. А также разберем наиболее распространенные мифы и заблуждения, связанные с вопросами воспитания. Продолжать беседу будем традиционно за чаем после лекции.
Информация о презентации книги в Америке в соцсети выложила дочь Александра Друзя Инна. В комментариях к посту женщине задали вопрос: «Презентация состоится в свете разорвавшейся информационной гранаты?». Инна ответила: «Состоится. Ничего особенного не происходит, клеветники и завистники всегда были».
Скандал с подкупом
15 февраля стало известно, что Первый канал отстранил от участия в программе «Что? Где? Когда?» Александра Друзя. Вместе с ним был отстранен от участие в передаче «Кто хочет стать миллионером?» главный редактор Илья Бер.
Ранее Илья Бер сообщил, что один из самых популярных «знатоков» Александр Друзь пытался заранее узнать у него ответы на вопросы передачи, в которой участвовал. При этом Бер заявил, что накануне съемок Друзь якобы обратился к нему с предложением поделиться деньгами в случае выигрыша главного приза — 3 млн рублей. Для этого он попросил дать список всех вопросов и ответов на них.
Сам Александр Друзь позже рассказал, что это наоборот Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги.
Теперь на телеканале решили наказать обоих участников скандала.