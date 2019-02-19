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После скандала с подкупом Друзь собрался уехать в США

Звезда программы «Что? Где? Когда?» Александр Друзь на фоне скандала с подкупом, в котором его обвинил редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?», решил на время уехать в США. Об это сообщил «Московский комсомолец».

Знатоки Александр Друзь и Виктор Сиднев на передаче "Кто хочет стать миллионером?".
Знатоки Александр Друзь и Виктор Сиднев на передаче "Кто хочет стать миллионером?".
Скан видеозаписи в YouTube.

По данным газеты, Друзь выступит в Штатах на презентации своей книги для детей «Эня, Томас и другие». В сборник также вошли и стихи знатока. Не смотря на то, что книга рассчитана на детей от 1 года до 10 лет, встреча планируется для взрослой аудитории.

Кроме того, знаток проведет в Калифорнии мастер-класс, который анонсирован как мероприятие о воспитании:

Поговорим о четырех краеугольных ценностях и установках, которые определяют систему воспитания детей в нашей семье. А также разберем наиболее распространенные мифы и заблуждения, связанные с вопросами воспитания. Продолжать беседу будем традиционно за чаем после лекции.

Информация о презентации книги в Америке в соцсети выложила дочь Александра Друзя Инна. В комментариях к посту женщине задали вопрос: «Презентация состоится в свете разорвавшейся информационной гранаты?». Инна ответила: «Состоится. Ничего особенного не происходит, клеветники и завистники всегда были».

Скандал с подкупом

15 февраля стало известно, что Первый канал отстранил от участия в программе «Что? Где? Когда?» Александра Друзя. Вместе с ним был отстранен от участие в передаче «Кто хочет стать миллионером?» главный редактор Илья Бер.

Ранее Илья Бер сообщил, что один из самых популярных «знатоков» Александр Друзь пытался заранее узнать у него ответы на вопросы передачи, в которой участвовал. При этом Бер заявил, что накануне съемок Друзь якобы обратился к нему с предложением поделиться деньгами в случае выигрыша главного приза — 3 млн рублей. Для этого он попросил дать список всех вопросов и ответов на них.

Сам Александр Друзь позже рассказал, что это наоборот Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги.

Теперь на телеканале решили наказать обоих участников скандала.

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