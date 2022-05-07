Предприимчивая Пугачева создала новый бренд для торговли боеприпасами и косметикой

Советская и российская певица Алла Пугачева зарегистрировала торговую марку «Примадонна». Об этом сообщает Telegram -канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Находящаяся в настоящее время в Израиле 73-летняя народная артистка регистрирует новый бренд в России. Отмечается, что под знаком можно будет выпускать косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, а также оружие и боеприпасы, называть так коллекторские агентства.

Сама исполнительница не комментировала сообщения о регистрации торговой марки.

Ранее СМИ выясняли, почему Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль. В конце февраля Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми уехали из России, обосновавшись в съемной вилле в Кейсарии.