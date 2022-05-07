7 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Лайт

Предприимчивая Пугачева создала новый бренд для торговли боеприпасами и косметикой

Советская и российская певица Алла Пугачева зарегистрировала торговую марку «Примадонна». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Алла Пугачева.
Алла Пугачева.
www.instagram.com/maxgalkinru

Находящаяся в настоящее время в Израиле 73-летняя народная артистка регистрирует новый бренд в России. Отмечается, что под знаком можно будет выпускать косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, а также оружие и боеприпасы, называть так коллекторские агентства.

Сама исполнительница не комментировала сообщения о регистрации торговой марки.

Ранее СМИ выясняли, почему Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль. В конце февраля Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми уехали из России, обосновавшись в съемной вилле в Кейсарии.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость