Полиция Израиля допросила Максима Галкина после гибели его знакомого на пляже

Артист стал фигурантом дела о гибели своего знакомого, с которым был на пляже.

Галкин был одним из последних людей, который видел этого мужчину живым. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет bfm.ru.

«У полиции есть все основания для того, чтобы произвести следственные действия с участием артиста, то есть допросить его или даже задержать, чтобы проверить его версию произошедшего», — сказал московский адвокат Александр Карабанов.

Кто погиб на пляже и при каких обстоятельствах — не уточняется.

Ранее СМИ выясняли, почему Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль. В конце февраля Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми уехали из России, обосновавшись в съемной вилле в Кейсарии.