Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 ноября -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Лайт
297

Прилучный рассказал о съемках четвертого сезона «Мажора»

Павел Прилучный, чьего героя убили в конце третьего сезона «Мажора» высказался на Первом канале о возможности продолжения сериала, пишет 24smi.org.

Павел Прилучный.
Павел Прилучный.
www.instagram.com/bugevuge

Популярный сериал может быть продолжен, сказал Павел в студии шоу «Без вопросов». Если аудитория поднимет бунт, то каналу придется навеняка снимать новые серии фильма, считает актер. Но зрителям придется подождать минимум полгода, пока будут писать сценарий.

При этом на сиквел надо будет потратить большие деньги, говорит Прилучный: «Я бы не стал такую историю портить продолжением за три копейки».

На вопрос, будет ли в этом продолжении участвовать сам Павел Прилучный, актер считает, что это невозможно сделать, так как его герой был убит в последней серии и у него в груди осталась «огромная дыра».

Карина Разумовская
Карина Разумовская
из открытых источников в интернете

Карина Разумовская, чью героиню также убили в конце сериала, ранее заявила, что продолжения не будет. Хотя многие зрители считают, что убийства героев Прилучного и Разумовской были жестоки и бессмысленны.

Но сама актриса заявляет, что смерть главных героев стала интересным, хотя и нетипичным сценарным ходом для российского кинематографа. Разумовская похвалила создателей за красивую сцену убийства главных героев в стиле «Ромео и Джульетты».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость