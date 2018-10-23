«Крымская сакура»: ВГТРК отказалось показывать сериал о Поклонской

Заказ на производство картины поступил после присоединения полуострова к России; съемки завершились три года назад, однако в программной сетке «Крымская сакура» до сих пор не появилась.

Съемкой сериала занималась компания «ГринЛайт Фильм», выяснили «Открытые медиа». В 2016 году создатели «Крымской сакуры» представили 8-ми и 12-ти серийную версию картины. На киноленту Минкультуры в январе 2017-го выдало прокатное удостоверение; премьера должна была состояться в начале 2018 года на телеканале «Россия 1», но этого не случилось.

По словам режиссера Виталия Павлова, за это время на ВГТРК сменилось руководство, пришел новый генеральный продюсер, однако истинная причина, по которой премьера сериала так и не состоялась, создателям неизвестна, пишет ura.ru.

«Может быть, сейчас решили перестраховаться, какая-то политическая конъюнктура изменилась, и не стали показывать сериал», — предположил режиссер.

На вопросы о будущем фильма представители ВГТРК не отвечают.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская — единственная из членов фракции «Единая Россия» голосовавшая против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Актеры детектива

Главная роль в «Крымской сакуре» досталась актрисе Юлии Снигирь, известной ролями в фильмах «Обитаемый остров», «Крепкий орешек-5», «Глянец» и телесериале 2015 года «Великая», где она сыграла императрицу Екатерину II. В сериале также снимались Роман Мадянов, Антон Макарский, Ирина Пегова и другие востребованные актеры.