Продюсер Лободы обвинила Киркорова в том, что он позорит гей-сообщество и не делает каминг-аут

Уже несколько дней не утихают страсти после премии МУЗ-ТВ. Филипп Киркоров приехал на мероприятие в компании популярного блогера Давы и компании полуголых мужчин, чем вызвал большой резонанс.

Под фото с этого события на странице Киркорова продюсер Светланы Лободы — Нателла Крапивина оставила комментарий, в котором говорит о том, что раньше за такое на Кавказе резали на шашлыки.

Король русской эстрады резко отреагировал на слова коллеги из шоу-бизнеса и обвинил в гомофобии.

Спустя почти сутки на своей странице в социальной сети продюсер ответила на претензии Киркорова, а также обвинила его в том, что он позорит все гей-сообщество тем, что скрывает свою принадлежность к ним.

«Впервые за 12 лет я могу говорить, что думаю. Филипп Бедросович, мой комментарий был направлен не против геев, а адресован бесталанным паразитам, которых вы с завидной регулярность привлекаете в свою жизнь и демонстрируете миру, пропагандируя не гей-культуру, а моральных уродов и извращенцев, которые за 15 секунд славы готовы превратиться в кого угодно», — начала свою речь Крапивина.

По словам продюсера, Киркоров полностью переврал ее слова, пытаясь выставить в дурном свете.

«Вы полностью извратили мой комментарий, сделав меня гомофобкой и нетолерантной, хотя я каждый день доказываю обратное. А вот вы в эту толерантность только играете. Вы не делаете каминг-аут <…>, вы тупо спекулируете на этой теме, чем унижаете все гей-сообщество», — заявила Крапивина.

По ее мнению, весь негатив в сторону Крапивиной от Киркорова — это его месть за неоднократный отказ ее бывшей подопечной Светланы Лободы от дуэта с ним.

Светлана Лобода www.instagram.com/lobodaofficial/

«Я вас не боюсь Филипп, так как на моей стороне правда, а на вашей — дешевый фарс», — закончила свое обращение Крапивина.

Ранее Нателла Крапивина объявила о прекращении работы с певицей Светланой Лободой. Заявление прозвучало сразу после того, как народный артист Филипп Киркоров разместил в соцсети видеообращение, в котором резко высказался в адрес продюсера, обвинив ее в угрозах, дискриминации и плагиате и назвав «гусеницей».

Бесогон

Ранее режиссер Никита Михалков выступал на открытии Московского международного кинофестиваля и допустил небольшую оговорку, сведя все на шутку про Киркорова.

Так, Михалков (он же и президент ММКФ) назвал кинофестиваль 143-м, а он, на самом деле, всего лишь 43-й.

Интересно, что оправдался он за очень изящно, заявив, что его внимание отвлекла внешность певца Филиппа Киркорова.

«Я просто увидел совершенно седого Киркорова и решил, что у нас 143 фестиваль. Хочу сказать спасибо всем тем, кто пришел сюда. Особенно тем, кто приехал в это тяжелое для всех время», — заявил Михалков.

Однако такая шутка короля российской эстрады не обидела, а повеселила.