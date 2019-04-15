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Производитель бройлеров хочет засудить Елену Малышеву

Компания «Ставропольский бройлер» подала иск к редакции передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу, пишет РИА «Новости».

Работники "Алтайского бройлера" заболели, поев продукцию "Рябушки".
Работники "Алтайского бройлера" заболели, поев продукцию "Рябушки".
Олег Богданов

Иск подан 11 апреля в Арбитражный суд Москвы. Рассмотрением занимается судья Ольга Никонова, которая возглавляет коллегию по рассмотрению споров в том числе об охране интеллектуальной собственности.

«Ставропольский бройлер» входит в крупный агрохолдинг «Ресурс». Известно, что в 2017 году в передаче рассказывали о проверке цыплят-бройлеров различных брендом. Среди них была и марка «Благояр», которая принадлежит «Ресурсу».

В бройлерах «Благояра» эксперты нашли сальмоннелу. Пока нет подтверждений, что иск связан с этим выпуском.

Ранее врач-остеопат Дмитрий Мохов обвинил ведущую в непрофессионализме и пожаловался на нее директору Первого канала Константину Эрнсту. Поводом для жалобы стал выпуск программы Малышевой, в котором ведущая заявила о том, что «остеопатии не существует как специальности».

В феврале суд принял решение оштрафовать клинику Малышевой на 100 тысяч рублей после проверок Росздравнадзора.

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