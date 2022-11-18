Пушистики и грозные авторитеты. Мур-мурный фоторепортаж altapress.ru с уличными котиками, которых хочется погладить

Три черных кота на пр. Красноармейском могут похвастаться трендовыми шубками. Их длинная, густая шерсть торчит в разные стороны. «Наряды» уличных питомцев такие же модные, как у фешн-дивы Наоми Кэмпбелл.
— Вам больше нравится Ирина Шейк или Клаудия Шиффер? — спросил у котиков наш фотокорреспондент.
— Мур! — коротко и по-деловому ответил один из них.
Кроме того, бродячие собеседники выглядят как авторитеты из 1990-х, только без малиновых пиджаков. Они угрюмые. А короткошерстный серый главарь пытается спрятать еду.
Котам явно неприятно, когда их беспокоят журналисты и папарацци. В их взгляде написано «Отойди», но от поглаживаний по голове в холодную погоду все-таки не отказываются.
Коты прижимаются друг к другу. Кучкуются, как принято говорить. То ли от низких температур и слякоти, то ли у них совещание по захвату человечества. Мяу!
Кстати, мы собрали фото ушастых символов 2023 года. Барсики и Мурзки — в материале «Четыре десятка котов и один кролик».
Грустные улицы Барнаула, где дома сводят концы с концами, — в фоторепортаже altapress.ru «Недолгий век».