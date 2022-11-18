Пушистики и грозные авторитеты. Мур-мурный фоторепортаж altapress.ru с уличными котиками, которых хочется погладить

Несколько котов облюбовали дом на площади Спартака в Барнауле. Они пристально наблюдают за прохожими и любят, когда их гладят. Но милашками этих бродяг назовешь вряд ли: один сурово охраняет лакомство, а другой всем видом задает вопрос «Че-е-во надо, человек?» Уличные пушистики — на фото altapress.ru.

Суровые и прелестные коты на пр. Красноармейском в Барнауле. Мур-мурный фоторепортаж.

Три черных кота на пр. Красноармейском могут похвастаться трендовыми шубками. Их длинная, густая шерсть торчит в разные стороны. «Наряды» уличных питомцев такие же модные, как у фешн-дивы Наоми Кэмпбелл.

— Вам больше нравится Ирина Шейк или Клаудия Шиффер? — спросил у котиков наш фотокорреспондент.

— Мур! — коротко и по-деловому ответил один из них.

Кроме того, бродячие собеседники выглядят как авторитеты из 1990-х, только без малиновых пиджаков. Они угрюмые. А короткошерстный серый главарь пытается спрятать еду.

Котам явно неприятно, когда их беспокоят журналисты и папарацци. В их взгляде написано «Отойди», но от поглаживаний по голове в холодную погоду все-таки не отказываются.

Коты прижимаются друг к другу. Кучкуются, как принято говорить. То ли от низких температур и слякоти, то ли у них совещание по захвату человечества. Мяу!

Суровые и прелестные коты на пр. Красноармейском в Барнауле. Мур-мурный фоторепортаж. Алиса Краюшкина , altapress.ru.

Кстати, мы собрали фото ушастых символов 2023 года. Барсики и Мурзки — в материале «Четыре десятка котов и один кролик».

Грустные улицы Барнаула, где дома сводят концы с концами, — в фоторепортаже altapress.ru «Недолгий век».