11 ноября
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Жизнь

Четыре десятка котов и один кролик. Altapress.ru показывает коллекцию фото ушастых символов 2023 года

Спектакли, строительные площадки, бои ММА и салюты — это все, конечно, круто. Но фотокорреспондентов всегда притягивают они — грациозные хвостатые мурлыки с маленькими носиками и лапками. И когда их еще показывать, если не перед годом кота? Altapress.ru публикует коллекцию котоснимков разных лет от Дмитрия Кудрявцева.

Котенок с паспортом. Паспорт.
Котенок с паспортом. Паспорт.
Дмитрий Кудрявцев.

Попробуйте посчитать, сколько здесь Мурок и Барсиков. Мы сбиваемся.

Справедливости ради, следующий год «принадлежит» еще и кролику. Вот и он.

Кролик.
Кролик.
Дмитрий Кудрявцев.
Кролик.
Кролик.
Дмитрий Кудрявцев.
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