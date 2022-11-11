Четыре десятка котов и один кролик. Altapress.ru показывает коллекцию фото ушастых символов 2023 года

Спектакли, строительные площадки, бои ММА и салюты — это все, конечно, круто. Но фотокорреспондентов всегда притягивают они — грациозные хвостатые мурлыки с маленькими носиками и лапками. И когда их еще показывать, если не перед годом кота? Altapress.ru публикует коллекцию котоснимков разных лет от Дмитрия Кудрявцева.