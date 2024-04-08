«Работа для моего адвоката». Итальянский художник уличил жительницу Барнаула и кофейню в плагиате его работы

В запрещенной соцсети разразился скандал. Барнаульскую художницу Анастасию Пахотину обвинил в плагиате итальянский иллюстратор Эль Джоржини. Его картину девушка изобразила на стене нового кафе сети FreeMan's.

Популяризатор стрит-арта в Сибири, известная барнаульская художница Анастасия Петренко уличила свою «коллегу» в плагиате.

На своей личной странице девушка рассказала, как пришла в новую кофейню в Барнауле и очень удивилась, увидев на стене работу итальянца Эль Джоржини. Найти его подпись на мурале не удалось.

Там указано авторство жительницы Барнаула и художницы Анастасии Пахотиной.

Кто такая Анастасия Пахотина

Altapress.ru уже писал об Анастасии. Девушка расписывает стены кальянных, картингов, культурных пространств, компьютерных клубов, кофеен. Один квадратный метр рисунка Пахотиной стоил от 1,5 до 3 тыс. рублей. Сейчас расценки наверняка поменялись.

Вот что она говорила о плагиате в 2020 году:

«Люди любят заказывать по уже готовой картинке — они хотят знать результат сразу. По факту — плагиат. Я в таком случае не пишу точь-в-точь, а занимаюсь стилизацией. Свои картины тоже пытаюсь не повторять, если просят «а можно мне такую же?». И мне интереснее, и заказчику приятнее — у него ведь будет уникальная работа».

Анастасия говорила, идеи и вдохновения для картин черпает в Pinterest. Он-то и подвел художницу в этот раз.

Барнаульскую художницу обвинили в плагиате. Instagram (принадлежит Meta. Организация признана экстремистской и запрещена на территории России)

Как работа итальянца оказалась на стене барнаульской кофейни

Иллюстратор Эль Джоржини рассказал, что после разоблачения Пахотина связалась с ним. Девушка сообщила, что понятия не имела о том, что он автор произведения. По ее словам, заказчики работы показали ей пост в Pinterest и попросили изобразить на своей стене.

Анастасия не проверила авторство работы и не связывалась с Джоржини.

Барнаульскую художницу обвинили в плагиате. Instagram (принадлежит Meta. Организация признана экстремистской и запрещена на территории России)

«Люблю черный пиар»

В соцсетях девушка высказалась о ситуации.

«Я, кстати, никогда не выдаю чужие рисунки за свои идеи. Понравилась картина — нарисовала. Заказали — без проблем. Сделаю. Кто, если не я? А еще я очень люблю черный пиар. Ведь он самый эффективный» — написала художница.

Барнаульскую художницу обвинили в плагиате. Instagram* (принадлежит Meta. Организация признана экстремистской и запрещена на территории России)

Что сказал итальянец

Джоржини явно менее рад ситуации, чем Пахотина. Он заявил, что обратится к адвокату. А саму художницу назвал воровкой. На его личной странице более 70 тыс. подписчиков.

Барнаульскую художницу обвинили в плагиате. Instagram (принадлежит Meta. Организация признана экстремистской и запрещена на территории России)

Altapress.ru обратился к иллюстратору за комментариями. На момент написания текста ответа не последовало.

Пахотина и представители FreeMan's рассказывать о конфликте отказались.

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