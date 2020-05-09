Галерея на рельсах: барнаульские мастера стрит-арта изобразили время войны на «металлических холстах»

9 мая по трамвайным маршрутам № 1 и № 7 поедут картины. Их можно посмотреть или почитать. На металлических холстах профессиональные барнаульские художники изобразили энергетически наполненные сюжеты на тему Великой Победы. О том, как проходила подготовка трамваев к празднику — в фоторепортаже altapress.ru.

Новый подход

Барнаульские художники превращают унылые трамваи в произведения искусства в рамках фестиваля граффити и стрит-арта Tok Fest. Они начали воплощать проекты в жизнь 3 мая. Работа над ними заняла пять дней.

Анастасия Петренко,

дизайнер , иллюстратор:

Мы хотели, чтобы художники взглянули на героев войны, символы и сюжеты по-новому. В своих работах участники поднимают социальные проблемы, некоторые изображают историю своей семьи.

Заявки на участие в конкурсе подали 12 команд, из которых жюри выбрало пятерку лучших.

До глубины души

Иван Ильющенко и Николай Замятин изобразили своих родственников, которые были на фронте. Цель их работы — показать движение истории от прошлого к будущему.

Трамваи. День Победы Анна Зайкова Трамваи. День Победы Анна Зайкова Трамваи. День Победы Анна Зайкова Трамваи. День Победы Анна Зайкова Трамваи. День Победы Анна Зайкова Трамваи. День Победы Анна Зайкова

Иван Ильющенко,

член Союза художников Алтая:

Наш трамвай — музыкальный. Мы изобразили на нем ноты и авторов песни «День Победы». Она пробирает до глубины души. А также наших родственников, которые были на фронте. Прототипом современного мальчика стал мой сын Степан. Он приходил сюда и рисовал вместе с нами. В этом проекте — все родное. Мы хотели, чтобы он был наполнен энергетически.

На металлическом холсте изображены портреты реальных героев — Геннадия Замятина, Петра Чевалкова, Ивана Колюжнова. А также письма с фронта, которые они присылали родным.

Трамваи. День Победы Анна Зайкова

Николай Замятин,

мастер аэрографии:

Я пропустил эту работу через себя. Когда видишь фотографии, читаешь письма с фронта — появляются мурашки по коже. Мы посвятили ее памяти настоящих героев. Надеюсь, что наш проект найдет отклик в сердцах людей.

Война и мир

Иван Мясоедов и Денис Голубев рассказывают, что сделали для проекта несколько эскизов. Однако судьи остановили свой выбор на том, где одна сторона отражает мирную жизнь, а другая — время войны.

Трамваи. День Победы Анна Зайкова Трамваи. День Победы Анна Зайкова Трамваи. День Победы Анна Зайкова

Денис Голубев,

художник:

Мы хотели донести мысль — в каждой эпохе есть свои негативные моменты. Иногда надо смириться и подождать, когда снова наступит светлая полоса. Всем сейчас нелегко. Пусть яркие краски поднимут настроение жителям нашего города.

Дистанционное решение

Участники конкурса сражаются за три призовых места. В жюри — Александр Милицин (куратор Московского фестиваля уличных видов искусства), Марина Ягода (автор множества арт-композиций), Николай Зайков (барнаульский художник и организатор молодежного фестиваля «Аз.Арт») и другие.

Трамваи. День Победы Анна Зайкова

После конкурса полотна планируют сохранить. Художники готовы обновлять их при необходимости.

Справка

Проект Tok Fest создан для того, чтобы развить и поддержать уличное искусство барнаульских художников. Его задача — переосмысление городской среды и создание новых арт-объектов.

Организаторы фестиваля — региональное управление молодежной политики, мэрия Барнаула, предприятие «Горэлектротранс», «КДМ», бюро иллюстрации mcArtney.