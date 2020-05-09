Галерея на рельсах: барнаульские мастера стрит-арта изобразили время войны на «металлических холстах»

Новый подход
Барнаульские художники превращают унылые трамваи в произведения искусства в рамках фестиваля граффити и стрит-арта Tok Fest. Они начали воплощать проекты в жизнь 3 мая. Работа над ними заняла пять дней.
Анастасия Петренко,
дизайнер, иллюстратор:
Мы хотели, чтобы художники взглянули на героев войны, символы и сюжеты по-новому. В своих работах участники поднимают социальные проблемы, некоторые изображают историю своей семьи.
Заявки на участие в конкурсе подали 12 команд, из которых жюри выбрало пятерку лучших.
До глубины души
Иван Ильющенко и Николай Замятин изобразили своих родственников, которые были на фронте. Цель их работы — показать движение истории от прошлого к будущему.
Иван Ильющенко,
член Союза художников Алтая:
Наш трамвай — музыкальный. Мы изобразили на нем ноты и авторов песни «День Победы». Она пробирает до глубины души. А также наших родственников, которые были на фронте. Прототипом современного мальчика стал мой сын Степан. Он приходил сюда и рисовал вместе с нами. В этом проекте — все родное. Мы хотели, чтобы он был наполнен энергетически.
На металлическом холсте изображены портреты реальных героев — Геннадия Замятина, Петра Чевалкова, Ивана Колюжнова. А также письма с фронта, которые они присылали родным.
Николай Замятин,
мастер аэрографии:
Я пропустил эту работу через себя. Когда видишь фотографии, читаешь письма с фронта — появляются мурашки по коже. Мы посвятили ее памяти настоящих героев. Надеюсь, что наш проект найдет отклик в сердцах людей.
Война и мир
Иван Мясоедов и Денис Голубев рассказывают, что сделали для проекта несколько эскизов. Однако судьи остановили свой выбор на том, где одна сторона отражает мирную жизнь, а другая — время войны.
Денис Голубев,
художник:
Мы хотели донести мысль — в каждой эпохе есть свои негативные моменты. Иногда надо смириться и подождать, когда снова наступит светлая полоса. Всем сейчас нелегко. Пусть яркие краски поднимут настроение жителям нашего города.
Дистанционное решение
Участники конкурса сражаются за три призовых места. В жюри — Александр Милицин (куратор Московского фестиваля уличных видов искусства), Марина Ягода (автор множества арт-композиций), Николай Зайков (барнаульский художник и организатор молодежного фестиваля «Аз.Арт») и другие.
После конкурса полотна планируют сохранить. Художники готовы обновлять их при необходимости.
Справка
Проект Tok Fest создан для того, чтобы развить и поддержать уличное искусство барнаульских художников. Его задача — переосмысление городской среды и создание новых арт-объектов.
Организаторы фестиваля — региональное управление молодежной политики, мэрия Барнаула, предприятие «Горэлектротранс», «КДМ», бюро иллюстрации mcArtney.