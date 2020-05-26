Российский миллионер Олег Сирота отреагировал на жалобу Сергея Глушко о том, что он остался без денег из-за пандемии коронавируса.

Ранее стриптизер Тарзан призвал власти помогать артистам, которые не имеют ни копейки, а не старикам, которым и так «платят пенсию». Танцор Сергей Глушко пожаловался, что у них с женой нет денег из-за самоизоляции.

Предприниматель решил предложить звездам российского шоу-бизнеза вакансии, которые есть у него на ферме, пишет News.ru. По его словам, он с радостью примет их в свой коллектив. И даже готов выделить комнату в общежитии.

«В принципе, мы их с Наташей можем двоих принять, как семейную пару. Работу обоим найдем. Он может, например, скотником пойти, а она телятницей. Или наоборот. Платим хорошо. Работа хорошая, уважаемая и очень нужная в наше непростое время», — подчеркнул бизнесмен.

«У него появляется уникальная возможность получить естественный загар и подсушиться самым натуральным образом с лопатой и доильным аппаратом», — считает бизнесмен.

Реакция комментаторов не заставила долго ждать.

«Голодающий шоу-бизнес во главе с Пригожиным тоже надо позвать», «Обязательно надо им это послание передать! Всему шоу-бизнесу», «Я всем звездам предлагаю попробовать себя в этой отрасли», — пишут комментаторы.

Ранее представитель компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин предлагал Тарзану подработку — таксистом.

Накануне Тарзан ответил на критику в свой адрес, прозвучавшую после его высказывания о выплатах пенсионерам в условиях пандемии.

«Но, друзья мои, я призываю вас придержать лошадей вашей справедливой ярости и быть аккуратнее в суждениях о людях, основываясь на информации, которую вы черпаете в СМИ, вероятно», — написал артист в своем Instagram.

Глушко отметил, что интервью является «бредом» и «фейком», а высказывание было «вывернуто и вырвано из контекста», пишет aif.ru.