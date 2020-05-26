Ранее стриптизер Тарзан призвал власти помогать артистам, которые не имеют ни копейки, а не старикам, которым и так «платят пенсию». Танцор Сергей Глушко пожаловался, что у них с женой нет денег из-за самоизоляции.
Предприниматель решил предложить звездам российского шоу-бизнеза вакансии, которые есть у него на ферме, пишет News.ru. По его словам, он с радостью примет их в свой коллектив. И даже готов выделить комнату в общежитии.
«В принципе, мы их с Наташей можем двоих принять, как семейную пару. Работу обоим найдем. Он может, например, скотником пойти, а она телятницей. Или наоборот. Платим хорошо. Работа хорошая, уважаемая и очень нужная в наше непростое время», — подчеркнул бизнесмен.
«У него появляется уникальная возможность получить естественный загар и подсушиться самым натуральным образом с лопатой и доильным аппаратом», — считает бизнесмен.
Реакция комментаторов не заставила долго ждать.
«Голодающий шоу-бизнес во главе с Пригожиным тоже надо позвать», «Обязательно надо им это послание передать! Всему шоу-бизнесу», «Я всем звездам предлагаю попробовать себя в этой отрасли», — пишут комментаторы.
Ранее представитель компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин предлагал Тарзану подработку — таксистом.
Накануне Тарзан ответил на критику в свой адрес, прозвучавшую после его высказывания о выплатах пенсионерам в условиях пандемии.
«Но, друзья мои, я призываю вас придержать лошадей вашей справедливой ярости и быть аккуратнее в суждениях о людях, основываясь на информации, которую вы черпаете в СМИ, вероятно», — написал артист в своем Instagram.
Глушко отметил, что интервью является «бредом» и «фейком», а высказывание было «вывернуто и вырвано из контекста», пишет aif.ru.