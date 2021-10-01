Российский рэпер раскрыл причину расставания с Бузовой

Манукян заявил, что у них с Бузовой произошел конфликт за два месяца до официального расставания.

По его словам, уже тогда они задумались о том, чтобы разойтись, однако никто из них не хотел делать первый шаг. Дава также отметил, что Бузова всегда ставила его перед выбором.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-шоу «Небабские истории».

Перед расставанием он репетировал номер для танцевального телешоу и выбрал в партнерши замужнюю чемпионку по танцам Дарью Палей. Рэпер рассказал, что Бузовой не понравилось их совместное фото, сделанное мужем Палей. На снимке хип-хоп-артист и Палей позировали в костюмах, напоминающих свадебные, и супруг партнерши Давы пошутил про это в подписи.

По словам музыканта, после этого он стал получать сообщения от Бузовой.

«И там пошло: „Свадебных платьев? Она офигела такое писать?“ Следом: „Либо ты в 17 выходишь в эфир, либо — я“. Дальше: „Я найму охрану, тебя не подпустят ко мне“. Дальше заход: „Ты оставил комментарий под фото“. Другая СМС: „Ты подписался на свою партнершу“», — поделился Дава.

Тогда, по его словам, возлюбленная выдвинула ему ультиматум — либо она, либо танцевальное шоу.

Сначала он пытался урегулировать ситуацию, но потом понял, что настала пора разрывать отношения, пишет Lenta.ru.

«Ведь если человек не любит, то уже все. На этом мы расстались. Я принял решение уйти. Я отписался от нее тогда, а после вышел пост, что меня бросили, я изменяю с другими девушками», — заявил Манукян.

Между тем в мае Давид Манукян, известный как Дава, стал новым ведущим реалити-шоу «Дом-2», сообщил телеканал «Ю», куда «переехал» проект.

Дава занял место своей бывшей возлюбленной Ольги Бузовой, которая 13 лет вела телестройку на ТНТ. Пара рассталась зимой, Ольга обвинила парня в агрессии и абьюзе.

Телеканал ТНТ закрыл шоу из-за низкой рентабельности.