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Самая красивая женщина в мире опубликовала свои откровеные фото

В сети появились неопубликованные кадры со съемки рекламной кампании люксового бренда Versace, в которой приняла участие американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид.

Белла Хадид
Белла Хадид
www.instagram.com/bellahadid/

На одном из снимков Хадид позирует сидя на коленях на пляже с желтым кассетным плеером в руках.

На другом — модель лежит на шезлонге в черной мини-юбке и кроп-топе с длинными рукавами, который оформлен глубоким декольте.

Фанаты оценили внешний вид супермодели в комментариях под публикацией, которая набрала более 1,5 млн лайков, пишет Lenta.ru.

В октябре 2019 года внешность Беллы Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо модели с правилом золотого сечения. Выяснилось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

О супермодели

Белла Хадид родилась во влиятельной семье. Её отец — архитектор с мировым именем, владеет компанией, которая строит отели Ritz и другие здания по всему миру. Мать — голландская фотомодель, которая прославилась благодаря съемкам в популярном проекте «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз».

Модельная карьера Беллы Хадид началась в 16 лет. Она сделала пластику носа, весила 50 кг при росте 173 см. Карьера девушки развивалась стремительно.

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