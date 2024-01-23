Samsung выпустит умное кольцо: для чего нужна новая разработка

Новая технология будет называться Galaxy Ring. Специалисты отметили, что кольцо будет иметь очень маленький вес. Благодаря этому пользователи смогут носить его в течение всего дня и не снимать во сне.
Известно, что у кольца также будет несколько размеров.
Новинку можно будет использовать, чтобы отслеживать здоровье, самочувствие и сон. Пока что сроки выхода кольца не сообщались.
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