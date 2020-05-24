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Серябкина впервые откровенно рассказала об уходе из лейбла Фадеева

Бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина покинула лейбл MALFA Максима Фадеева. Причем уйти ей предложил сам продюсер. Об этом она рассказала в шоу «Вечерний Ургант», пишет Газета.ру.

Ольга Серябкина (Molly).
Ольга Серябкина (Molly).
www.instagram.com/serebro_official

За год сольной карьеры экс-участница группы «Серебро» оставила псевдоним MOLLY и стала выступать под настоящим именем. На шоу она призналась, что продюсер сам предложил ей покинуть лейбл.

«Врать не буду, это был Максим. Но я быстро нашла другую студию, жизнь продолжается. И теперь я Ольга Серябкина. Это было моим самостоятельным решением», — сказала она.

В своем Instagram Серябкина неоднократно писала, что они с Фадеевым в прекрасных отношениях, а за ее уходом (в отличие от ситуаций с Наргиз и Олегом Майами) не стоит никакого конфликта.

Серябкина объявила об уходе из группы «Серебро» в 2018 году, но окончательно покинула состав в 2019.

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