Сибирские ученые нашли первоисточник нашумевшего сериала «Игра в кальмара»

Уже на первой минуте машина нашла совпадения с японским фильмом «Королевская битва», в течение следующих нескольких минут один за одним искусственный интеллект выдал следующие совпадения сюжетов: фильм «Голодные игры», японский фильм ужасов «Страшная воля богов», сериал «Игра престолов».
«И чуть позже еще целый пакет произведений, основой которых служит изданный в 1939 году знаменитый детективный роман Агаты Кристи „Десять негритят“, а также его многочисленные экранизации», — рассказал автор разработки Евгений Гарин.
Кстати, по мнению ученых, «Десять негритят» тоже не является самостоятельным уникальным сюжетом. Агата Кристи заимствовала его из народного фольклора.
«Игра в кальмара» возглавила топ сервиса Netflix в 90 странах и стала самым популярным сериалом платформы за всю ее историю. По сюжету, герои отправляются на остров и участвуют в играх на выживание.