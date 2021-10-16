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Сибирские ученые нашли первоисточник нашумевшего сериала «Игра в кальмара»

Разработанный томскими учеными искусственный интеллект пришел к выводу, что первоисточником сюжета южнокорейского сериала «Игра в кальмара» от Netflix является знаменитый роман Агаты Кристи «Десять негритят», пишет «Российская газета».

"Игра в кальмара", реж. Хван Дон-хёк.
"Игра в кальмара", реж. Хван Дон-хёк.
kinopoisk.ru

Уже на первой минуте машина нашла совпадения с японским фильмом «Королевская битва», в течение следующих нескольких минут один за одним искусственный интеллект выдал следующие совпадения сюжетов: фильм «Голодные игры», японский фильм ужасов «Страшная воля богов», сериал «Игра престолов».

«И чуть позже еще целый пакет произведений, основой которых служит изданный в 1939 году знаменитый детективный роман Агаты Кристи „Десять негритят“, а также его многочисленные экранизации», — рассказал автор разработки Евгений Гарин.

Кстати, по мнению ученых, «Десять негритят» тоже не является самостоятельным уникальным сюжетом. Агата Кристи заимствовала его из народного фольклора.

«Игра в кальмара» возглавила топ сервиса Netflix в 90 странах и стала самым популярным сериалом платформы за всю ее историю. По сюжету, герои отправляются на остров и участвуют в играх на выживание.

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