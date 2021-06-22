Сериал про Чикатило с Нагиевым продлили на второй сезон

Сервис Okko объявил о старте съемок заключительного сезона сериала про самого известного маньяка в России. Главную роль в нем исполняет Дмитрий Нагиев.

Первый сезон стал рекордсменом по количеству просмотров на Okko. Всего сериал посмотрели 5 млн раз. Первый эпизод увидели 6 млн пользователей, пишет «Афиша».

В первом сезоне рассказывается «о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза и о том, как шли расследования его преступлений».

Личность актера, исполняющего главную роль, держалась в секрете до самого выхода первой серии. Оказалось, что его сыграл Дмитрий Нагиев.

Впрочем, учитывая, что сериал снял Сарик Андреасян, то выбор актера не кажется неожиданным — ведь ранее Нагиев снялся у него в фильме «Непрощенный».

Режиссер тогда заявлял, что «ставит перед собой амбициозные художественные задачи» и «будет стараться максимально честно донести» историю о маньяке, в период с 1978 по 1990 год убившем более 50 человек.